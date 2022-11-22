Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesindeki Atatürk ve 15 Temmuz bulvarları ile Adnan Menderes ve Sakarya caddelerinin birleştiği ışıklı kavşağa hızla gelen bir otomobilin karşı yöne geçip refüje çıkması ve buradaki reklam panosuna çarpması yer alıyor.

Adapazarı ilçesindeki bir başka kazada ise Sedat Kırtatepe ile Ahmet Yesevi caddelerinin birleştiği kavşakta sola dönmeye çalışan hafif ticari aracın motosikletle çarpışması kameralara yansıdı.

Kayıtlarda, motosikletteki şoför ve yolcunun yere düşerek sürüklenmesi ve iki aracın refüje çıkarak trafik levhasına çarpması görülüyor.

Görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

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