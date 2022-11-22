Sakarya'da sonbahar yürüyüşleri devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği doğa yürüyüşü etkinlikleri, Kıranyurt Yaylası programıyla sürdürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğa tutkunlarını keşfe çıkarmayı amaçlayan yürüyüş programları Pamukova ilçesindeki Kıranyurt Yaylası'nda yapıldı.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte 1150 rakımlı yaylada 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.

Açıklamada, yürüyüş etkinliklerinin Karagöl, Acelle, Melekşeoruç ve Akçay Barajı güzergahlarıyla devam edeceği belirtildi.

- SUBÜ doğa yürüyüşleri devam ediyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) doğa yürüyüşlerinin üçüncü rotası Aslanlar Göleti oldu.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Adapazarı ilçesindeki Aslanlar Göleti'nde yapılan etkinlikte öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan 70 kişilik ekip 10 kilometre yürüdü.

Açıklamada, yeni parkur bilgilerinin üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.