Sakarya'da mesleki eğitimin velilere tanıtılması için protokol imzalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da mesleki eğitimin velilere tanıtılması için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, mesleki eğitimi özendirme çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.

Ortaöğretim öncesi 8. sınıf öğrencilerine yönelik mesleki eğitim tanıtımı ve yönlendirilmesiyle ilgili her yıl çalışmaların devam ettiğini belirten Savaşçı, bu çalışmaların yanı sıra velilere yönelik Sakarya'da mesleki eğitim veren okullarda tanıtım ve rehberlik çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Bu doğrultuda velileri, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda misafir ederek atölye ve laboratuvar ortamlarının tanıtılacağını aktaran Savaşçı, döner sermaye çalışmaları hakkında bilgi verileceğini, mesleki eğitim ve sektör çalışmalarından bahsedileceğini bildirdi.

Mesleki eğitimdeki istihdam olanaklarının da velilere anlatılacağını belirten Savaşçı, şu bilgileri paylaştı:



"Eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından olan velilerimizin, çocuklarına iyi gelecek hazırlamaları yönünde mesleki eğitimin fırsatları her yönüyle anlatılarak meslek okullarımızla ilgili algılarında oluşmuş olumsuz izlenimler ve değerlendirmeler giderilecektir. Bu çalışma il müdürlüğümüz koordinesinde yürütülecek; ilçe müdürlüklerimiz, okul müdürlükleriyle planlamalarını yaparak tüm velilerimize bu imkanı sunacaklar. Bu konuda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği, desteği ve kurumsal deneyiminin, üye gücünün yapacağımız çalışmaya katkı sunacağına inanıyorum."

- "En önemli ihtiyacımız nitelikli istihdam"

Başkan Altuğ da Sakarya'nın üretim anlamında yatırımcılar açısından gözde bölgelerden biri haline geldiğini kaydetti.

Sakarya'nın üreten kent kimliğinin, ulusal ve uluslararası nitelikte karşılığını görmenin kent adına gurur verici olduğunu aktaran Altuğ, "Üretmek sadece endüstriyel anlamda değil, tarımsal, ticari, turizm ve nitelikli istihdam üretimini de kapsamalı. Bunun bilincindeyiz çünkü değişen dünya çok yönlü dönüşümü beraberinde getiriyor. Sakarya, yatırımların cazibe merkezine dönüşürken, bu dönüşümün getireceği ihtiyaçları da karşılayacak hazırlıkların yapılması gerekiyor. Bu konuda en önemli ihtiyacımız nitelikli istihdam yani dolayısıyla mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, meslek liselerinin niteliklerinin artırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğüyle başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Altuğ, öğrencilerin ve velilerin meslek liselerini iyi tanımaları durumunda bilinçli tercihte bulunabileceklerini sözlerine ekledi.



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