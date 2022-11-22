AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yıldız, Kaynarca'da partililerle buluştu

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SAKARYA (AA) - AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dora Kübra Yıldız, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Kaynarca İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen sandık başkanları eğitim toplantısına katılan Yıldız, partililerle görüştü.

Toplantıda Yıldız'a, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Belediye Başkanı Murat Kefli ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu eşlik etti.

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