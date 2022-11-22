Başkan Yüce, tarımsal ekonomiye katkılarından dolayı ödüle layık görüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 12. Ekonomi'nin Enleri Zirvesi Ödül Töreni'nde "Yılın En Başarılı Belediye Başkanı" ödülünün sahibi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Medipol Üniversitesince düzenlenen törende tarımsal ekonomiye katkılarından dolayı ödüllendirilen Yüce, çalışmaya, üretmeye, şehri geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini belirterek, ödülü Sakaryalılara ithaf etti.

Tarımda Türkiye ve dünya çapında model olduklarını belirten Yüce, 6 bin dönüm arazide tarımsal faaliyet gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yüce, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde topraksız tarım, hijyenik, organik ve verim olarak bire 10 hasat yaptıklarını aktararak, sadece 3 bin dönümde Melen Botanik Vadisi'nde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretildiğini belirtti.

Örnek manda çiftliğinde 250 hayvanla üretimi desteklediklerini, sayının 1000'e çıkarılacağını bildiren Yüce, çilek üretim kapasitesini de 18'den 35 dönüme çıkardıklarını ifade etti.



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