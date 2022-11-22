GÜNCELLEME - Sakarya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki D-140 kara yolu Kuzuluk Kavşağı'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Can Yüce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Yüce, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada hayatını kaybeden Recep Kartal için Akyazı Taşburun Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Ali Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kartal'ın cenazesi aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Dün, Mehmet Can Yüce kontrolündeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, D-140 kara yolu Kuzuluk Kavşağı'nda manevra yapan Ömer Öztaş yönetimindeki 54 H 0741 plakalı otomobil ve Recep Kartal'ın (33) kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Kazada, Kartal olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçlardaki 4 kişi yaralanmıştı.





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