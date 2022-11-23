Sakarya Valisi Kaldırım, kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Vali Kaldırım, AA muhabirine, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

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