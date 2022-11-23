Sakarya Üniversitesinde ortak vize sınavları ertelendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) ortak zorunlu ve seçmeli derslerin vize sınavları ertelendi.



Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, lisans ve ön lisans programlarında bugün yapılacak üniversite ortak zorunlu ve üniversite ortak seçmeli derslerinin vize sınavları ertelendi.

Bu sınavların dışında kalan ve bugün yapılacak diğer sınavlarla ilgili vizelere girmeyen öğrencilere ise sınav hakkı tanınacak.

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