Sakarya Valisi Kaldırım, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği kentte vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Akyazı ilçesine giden Vali Kaldırım, vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaldırım, deprem anında hafif yaralanan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti.

Sakarya'nın Düzce'ye sınır ilçesi Hendek'te de incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, tedbir amaçlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşlarla görüştü.

Vali Kaldırım, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de ziyaret ederek hastaları ve yakınlarını teskin etti.

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