Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den, Düzce'deki depreme ilişkin açıklama:

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Sakarya'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce başta olmak üzere, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Düzce depremi nedeniyle, ilk belirlemelere göre şehrimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır." ifadelerini kullanan Yüce, ekiplerle birlikte teyakkuz halinde olduklarını belirtti.



Yüce, depremin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi SABAK ile toplanma alanında buluştuklarını kaydederek, "Şehrimizde, gerekli taramaları gerçekleştirdik. Bir çok şehrimizin hissettiği depremin ardından ekiplerimizle bir araya geldik, saha taramalarımızı gerçekleştirdik. Hepimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi, tüm afetlerden muhafaza buyursun." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, şehirde de yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Geçmiş olsun dileklerimizi illettik. Hemşerilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri düşüncesi ile iş yerlerini açan esnafımızı ziyaret ettik. Böylesi bir afet sonrası, herhangi bir can kaybı olmamasının ve hemşerilerimizle güven içerisinde bir arada olmanın tesellisi içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.





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