Sakarya'da minberden düşen vaizin el bileği kırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minberden düşmesi sonucu el bileği kırılan vaiz hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şerefiye Camisi'nde öğle namazı öncesi vaaz veren Hasan Etiloğlu (38), minberden inmeye çalışırken ayağı kayınca düştü.

Yaralanan vaize ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Etiloğlu'nun el bileğinin kırıldığını belirledi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan vaizin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.