Düzce'de AFAD görevlileri, jandarma komandoların yardımıyla deprem çadırı kurdu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD görevlileri, jandarma komandoların yardımıyla çadır kurdu.

Depremin ardından bölgedeki çalışmalara katkı vermek için 2 bin 83 personel ve 408 araç hazır bulunuyor.

AFAD görevlileri, jandarma komandoların ve gönüllülerin desteğiyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların konaklaması için Gölyaka Kültür Park ile pazar yerine deprem çadırı kurdu.

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