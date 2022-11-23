Başkan Yüce, Düzce'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, mobil hizmet aracı, mobil kriz aracı ve afet birimlerinin bölgede yapılan çalışmalara katıldığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi'nin (SABAK) bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere merkez üssünde hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, Büyükşehirin, Düzce'de yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara tüm imkanlarıyla destek verdiği vurgulandı.

Başkan Ekrem Yüce'nin de Sakarya'daki ihtiyaç tespiti ve depreme dair istişarelerin ardından Düzce'ye gittiği aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yaraların sarılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediği belirtildi.

Hasarlı binalarda yapılan incelemelere katılan Yüce'nin, yurtta kalan öğrencilere, bölge sakinlerine ve ekiplere "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"1999 depremini yaşayanlar olarak vatandaşlarımızın hissettiklerini en iyi biz anlarız. Gerçekten zor bir gece geçirdik. Sakarya da saat 04.08'de adeta 17 Ağustos'a geri döndü. O anlar canlandı gözümüzde. İlk anda sokağa çıktık ve vatandaşlarımızın durumunu takip ettik. İlçelerimizden gerekli raporları aldık, merkezde tek tek dolaşıp kontrollerde bulunduk. Sakarya'da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra depremin merkez üssüne geldik. Kardeş şehrimizde depremden etkilenen kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Başkanımıza, vatandaşlarımıza ve tüm Düzce'ye geçmiş olsun diyorum."

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