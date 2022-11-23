Sakarya Valisi Kaldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, toplumların gelişmesini sağlayan, refah seviyesini yükselten ve onları her alanda daha müreffeh, başarılı, huzurlu ve güvenli kılacak yegane unsurun eğitim olduğunu belirtti.

Eğitimin önemli süreç olduğundan bahseden Kaldırım, bu süreci yönetecek ve kadim değerleri, kültürel öğeleri, hasletleri, bilgi ve birikimleri yarınlara aktaracak olan en önemli aktörlerin öğretmenler olduğunu kaydetti.



Kaldırım, eğitim sisteminin adeta lokomotifi konumunda olan ve Türkiye'nin daha güçlü, aydınlık ve müreffeh geleceğe ulaştırılmasında hayati öneme sahip öğretmenlerin gerek devlet gerekse millet tarafından her daim el üstünde tutulup baş tacı yapıldığını aktaran Kaldırım, şunları paylaştı:

"Dünü ve bugünü yarınlara taşıyan, Anadolu'muzun her köşesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerini layıkıyla ifa eden tüm öğretmenlerimizin bu özel günlerini canı yürekten kutluyorum. Bu vesileyle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, siz değerli öğretmenlerimize en derin sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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