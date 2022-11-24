Sakarya'da kadın öğretmenlere ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kadın öğretmenlere ücretsiz saç ve cilt bakımı gerçekleştirildi.

Kuaför salonu sahibi Aydan Nefes, AA muhabirine, öğretmenlerin kendileri için değerli olduğunu belirterek, "Benim kızım da öğretmen ve ben de kendimi bir öğretmen olarak görüyorum. Bizim de çıraklarımız var, onlara bir şeyler öğretiyoruz." dedi.

Salonda 20 öğretmene ücretsiz hizmet verdiklerini dile getiren Nefes, "Öğretmenlerimizi bu küçük jestle mutlu ettiysek ne mutlu bize. Böyle bir projede yer aldığım için mutluyum." diye konuştu.

Öğretmen Sevil Akaltın da jestinden dolayı Nefes'e teşekkür ederek, arkadaşlarının gününü kutladı.

Kendilerine güzel bir imkan sağlandığını dile getiren öğretmen Sevda Dadaş, saç ve cilt bakımı hizmetinden dolayı kuaför sahibine teşekkür etti.

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