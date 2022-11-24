Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, zirve iddiasını sürdürmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, zirve iddiasını sürdürmek istiyor

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, zirve iddiasını sürdürmek istiyor

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Hentbol Erkekler Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 9 maçın 8'ini kazanıp ikinci sıraya yerleşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 26 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş Yurtbay Seramik'i yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligde geçirdiği ilk sezona Beykoz Belediyespor'u 36-34 yenerek başlayan Sakarya ekibi, sırasıyla Mihalıççık, Ümraniye Belediyespor, Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarından da galibiyetle ayrıldı.

Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 35-31 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşayan Sakarya temsilcisi, daha sonra oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor maçlarında da kayıp yaşamadı.

9 maçın 8'ini kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, topladığı 16 puanla lider Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un 1 puan gerisinde bulunuyor.

Sakarya temsilcisi, 26 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş Yurtbay Seramik'i de mağlup ederek zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.


- Başantrenör Işık: "Lig ve kupa şampiyonluğuna talibiz"


Takımın başantrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, lige fırtına gibi başladıklarını söyledi.

Oynadıkları 9 maçta 8 galibiyet alarak önemli bir başarı ve istatistik yakaladıklarını dile getiren Işık, "Şu an ligde ikinci sıradayız, birinciyle aramızda 1 puan var. İlk yarının sonuna 3 maç var. Beşiktaş, Ankaragücü ve Beykoz'la oynayarak devreye gireceğiz. Bu 3 maçı da kazanıp hedefimize emin adımlarla devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şu anki durumlarının güzel olduğunu fakat bu başarıyla yetinmediklerini, çalışmaya devam edeceklerini aktaran Işık, mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Başarının öncelikli mimarının belediye ve kulüp yönetimi olduğuna işaret eden Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve personele teşekkür etti.

Işık, çok çalıştıklarını, başarılı olmak için iyi şeyler yaptıklarını belirterek, bunun sonucunda şu an bulundukları pozisyonda olduklarını söyledi.

Sezon hedeflerine de değinen Işık, şöyle konuştu:

"Birinciliği istiyoruz. Takımımızın kadrosu bu ligi sürklase edecek bir ekip diyebilirim. Lig ve kupa şampiyonluğuna talibiz. Tabii play-off'lu bir sistem oynuyoruz. Ligi ne kadar ilk 3 içerisinde bitirsek de dananın kuyruğunun kopacağı yer play-off süreci. Biz oraya hem fiziksel hem de mental anlamda iyi şekilde hazırlanıyoruz. Zirveyi istiyoruz. Sakarya'ya kupa hatta kupalar hediye etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş maçını kazanarak seriyi sürdürmek istiyoruz."


- Takım kaptanı Ramazan Döne: "Sakarya'ya kupa getirmek istiyoruz"


Takım kaptanı Ramazan Döne de çok iyi mücadele ettiklerini, sadece bir yenilgilerinin olduğunu belirtti.

Bu başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmek ve Sakarya'ya kupa getirmek istediklerini vurgulayan 41 yaşındaki hentbolcu, bu hedefte çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacaklarını anımsatan Ramazan Döne, "Benim için de ayrı öneme sahip bu maç. Hentbol yaşantımın yarısı Beşiktaş'ta geçti. Oraya kazanmak için gidiyoruz. İnşallah kazanıp Sakarya'ya iki puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geldikleri noktada iddialarının sürdüğünü anlatan takım menajeri Burçin Albayrak ise galibiyet aldıkça takımın öz güveninin arttığını, mutlu sona ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da kadın öğretmenlere ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da kadın öğretmenlere ücretsiz saç ve cilt ...
Sakarya Valisi Kaldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Başkan Yüce, Düzce'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yüce, Düzce'de deprem bölgesinde incelemelerde ...
Düzce'de AFAD görevlileri, jandarma komandoların yardımıyla deprem çadırı kurdu
YEREL HABERLER Düzce'de AFAD görevlileri, jandarma komandoların ...
Sakarya'da minberden düşen vaizin el bileği kırıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da minberden düşen vaizin el bileği kırıldı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den, Düzce'deki depreme ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den, ...
Minderde rakip tanımayan şampiyon öğretmen, öğrencilerini spora yönlendiriyor
YEREL HABERLER Minderde rakip tanımayan şampiyon öğretmen, ...
Sakarya Valisi Kaldırım, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım, depremden etkilenen ...
Sakarya Üniversitesinde ortak vize sınavları ertelendi
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesinde ortak vize sınavları ...
(Görüntülü) - DÜZCE&#039;DEKİ DEPREM SAKARYA&#039;DA DA HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DÜZCE'DEKİ DEPREM SAKARYA'DA ...
Düzce Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime bugün ...
Sakarya Valisi Kaldırım, kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım, kentte eğitim öğretime bir ...
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle ...
Sakarya'da turşu kavonozu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi 
YEREL HABERLER Sakarya'da turşu kavonozu içerisinde uyuşturucu ele ...
(Görüntülü) SAKARYA&#039;DA DOKTOR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBEDEN HASTA YAKINLARINA GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAKARYA'DA DOKTOR VE GÜVENLİK ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Başkan Yüce, tarımsal ekonomiye katkılarından dolayı ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Başkan Yüce, tarımsal ekonomiye katkılarından dolayı ...
AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yıldız, Kaynarca'da partililerle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Yıldız, Kaynarca'da ...
Sakarya'da mesleki eğitimin velilere tanıtılması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da mesleki eğitimin velilere tanıtılması için ...
Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisini darbeden hasta yakınlarına gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisini darbeden ...
Sakarya'da sonbahar yürüyüşleri devam ediyor
YEREL HABERLER Sakarya'da sonbahar yürüyüşleri devam ediyor
(Görüntülü) 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü ...
Sakarya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi
YEREL HABERLER Sakarya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.