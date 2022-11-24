Sakarya'da esnafın tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Erdal Sakız'ın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 9 Kasım'da Karasu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sakız'ın 19 Kasım'da Hendek'teki Çam Dağı mevkisinde aracında ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Sakız'ın arkadaşı E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K'yi gözaltına aldı.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

- Olay

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden çıkan esnaf Sakız'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, arama çalışması başlatan ekipler, Sakız'ın aracının Hendek'teki Çam Dağı mevkisinde olduğunu tespit etmişti.

Bunun üzerine ormanlık alana giden ekipler, araçta yaptıkları kontrolde, Erdal Sakız'ı tüfekle vurulmuş halde ölü bulmuştu.

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