Söğütlü'de polislerden öğrencilere trafik eğitimi

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SAKARYA (AA) - Söğütlü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Trafik ekiplerinde görevli memurlar Mustafa Altuntaş ve Yasin Aydoğan, slaytlar eşliğinde öğrencilere trafik kuralları ve işaretlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.



İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe, okullarda trafik eğitiminin yanı sıra kötü alışkanlıkların önlenmesi konusunda eğitim verdiklerini belirtti.

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