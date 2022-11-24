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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunda Furkan A. idaresindeki 61 PF 320 plakalı otomobil, Kuzuluk yönünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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