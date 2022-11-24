Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunda Furkan A. idaresindeki 61 PF 320 plakalı otomobil, Kuzuluk yönünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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