Akyazı'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

Erdoğdu Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı yakınında çöp ve molozların döküldüğü alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerce söndürüldü.

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