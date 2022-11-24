Kaynarca ve Kocaali'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

Kaynarca'da Hükümet Konağı önünde çelenk sunumuyla başlayan program, Kültür Merkezi'nde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi'nin yaptığı etkinlik, slayt gösterileri, öğrencilerin okuduğu şiirler, Halk Eğitim Merkezi korosunun müzik dinletisi ve ödül töreniyle son buldu.

Programa, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaali İmam Hatip Ortaokulunda organize edilen törende de şiirler okundu, zeybek gösterileri yapıldı, dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programa, Kaymakam Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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