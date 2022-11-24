Sakarya'da 5 milyon 374 bin makaron ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 milyon 374 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile kaçak tütün ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 10 iş yeri, 4 depo ve 1 ikamete operasyon düzenledi.

Aramalarda, 5 milyon 374 bin 160 makaron, 2 bin 620 kesilmiş TAPDK bandrolü, 740 kilogram tütün, 481 paket sigara sarma kağıdı, 35 puro, 22 cinsel içerikli ürün, 15 kilogram nargile tütünü, 4 sigara sarma makinesi ve 3 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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