Adapazarı Belediyesinin mahalle buluşmaları sürüyor

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SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesince başlatılan mahalle buluşmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Aydın, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları, Kışla Mahallesi'nde muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Çalışmaları değerlendiren Işıksu, tüm hizmetleri istişareyle yaptıklarını belirterek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek hızla neticelendirmek için yoğun çalışma içerisindeyiz. Çocuk ve spor parkları, kanal çalışmalarıyla hamdolsun Kışla'mıza da sözümüzü tuttuk. Şehrin kalbi Adapazarı'mızın 84 mahallesinde sokak sokak gayretle çalışmaya devam." diye konuştu.

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