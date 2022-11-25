Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'e konuk olacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Ligin ilk 9 haftasında elde ettiği 8 galibiyetle liderin 1 puan gerisinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.





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