Kaynarca'da kadına şiddete karşı tiyatro gösterimi yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynarca Belediyesi tiyatro ekibi KABET tarafından halk pazarında yapılan gösteride, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadının KADES uygulamasıyla ekiplere haber vermesi, 3 dakikada olay yerine gelen polislerin şüpheliyi gözaltına alması canlandırıldı.



Oyuncuların gösterisini izleyen vatandaşlar, alkışlarıyla kadına şiddete karşı tepki gösterdi.



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