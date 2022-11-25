Sakaryaspor, Dyorex Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Dyorex Boluspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Oğuz Kocabal, antrenmanda yer almadı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sakaryaspor, akşam saatlerinde karayoluyla Bolu'ya hareket edecek.

Dyorex Boluspor ile Sakaryaspor, yarın saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 14 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

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