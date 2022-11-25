Türkiye Kulüplerarası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Sakarya'da başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Büyükler Takım Karate Şampiyonası başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda 55 şehirden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon öncesi Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Karate Federasyonu arasından iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından verilen "Bisiklet Şehri" unvanına sahip ülkenin ilk ve tek şehri olduğunu anımsattı. Yüce, 2023 "Avrupa Spor Şehri" unvanını almaya da hak kazandıklarını belirterek, en kısa zamanda kürek yarışlarının yapılacağı pistin de kente kazandırılacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 55 ilden 2 bin 500 sporcu, antrenör ve hakemlerle yaklaşık 3 bin kişiyi misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Şampiyona, pazar günü yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

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