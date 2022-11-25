Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.T.A. idaresindeki 67 TN 711 plakalı otomobil, Göl Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Y.A. (25) idaresindeki 34 CMM 453 plakalı tıra çarptı.



İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile eşi M.A. itfaiye erlerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





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