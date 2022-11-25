Akyazı'da ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ormanköy istikametinde seyreden E.B. idaresindeki 54 H 3352 plakalı otomobil, Vakıf Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Kavak ağaçlarına çarparak durabilen aracın sürücüsü ile yolcu S.O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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