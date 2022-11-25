SUBÜ Arama ve Kurtarma ekibi, deprem bölgesindeki çalışmalarda yer aldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arama kurtarma ekibi, Düzce'de meydana gelen depremin ardından bölgedeki çalışmalara katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 9 kişiden oluşan SUBÜ Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD İl Müdürlüğünün acil talebi doğrultusunda merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremin ardından bölgeye gitti.

SUBÜ ekibi, çadır kurulumu, sosyal destek, battaniye, yastık ve iaşe dağıtımı gibi faaliyetlerde yer aldı.

Ayrıca, elektriği kesilen, yurt ve barınma sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorunlarına yardımcı olan ekip hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bilgi verildi.

Bakan Soylu da destekleri için SUBÜ ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a teşekkür etti.



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