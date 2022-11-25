GÜNCELLEME - Sakarya'da esnafın aracında ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kendisinden haber alınamayan esnaf Erdal Sakız'ın aracında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, 9 Kasım'da Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sakız'ın 19 Kasım'da Hendek'teki Çam Dağı mevkisinde aracında ölü bulunmasına ilişkin yakalanan E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K'nın işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Hendek Adliyesine getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Karasu ilçesinde 10 gün önce evinden çıkan esnaf Erdal Sakız'dan (43) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, arama çalışmalarında Sakız'ın aracının Hendek ilçesi Çam Dağı mevkisinde olduğu tespit edilmişti.

Ormanlık alana giden ekipler, Sakız'ı aracında ölü bulmuş, Sakız'ın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olaya ilişkin Sakız'ın arkadaşı E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K. gözaltına alınmıştı.





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