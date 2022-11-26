Sakarya'da yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçede bir kişi yaralı halde tilki buldu. Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen tilkiye ilk müdahale burada yapıldı.

Tilki daha sonra rehabilitasyon amacıyla Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakıldı.

Hayvanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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