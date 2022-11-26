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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

AA

Sakarya'da yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçede bir kişi yaralı halde tilki buldu. Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen tilkiye ilk müdahale burada yapıldı.

Tilki daha sonra rehabilitasyon amacıyla Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakıldı.

Hayvanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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