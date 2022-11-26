Erenler'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde oturan A.A, evinin önünde alacak verecek meselesi nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, yanındaki silahla A.A'ya ateş etti.

Ayaklarından yaralanan A.A, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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