Sakarya'da sahipsiz köpekler okuldan dönen çocuğa saldırdı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen çocuğa sahipsiz köpeklerin saldırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak'tan geçen öğrenciye, kaldırımda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırması ve çocuğu kısa süre kovalamalarının ardından esnafın da müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaları yer alıyor.





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