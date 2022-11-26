Türkiye Kulüplerarası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Büyükler Takım Karate Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı.

Serdivan Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyona, 55 şehirden 500'den fazla kulüp ve yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde kata ve kumite kategorisi müsabakaları tamamlandı.

Kumitede Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor birinci, Yalova Taşköprü Spor Kulübü ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Uşak Özlem Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kata kategorisinde ise Kağıthane Belediyespor Kulübü birinciliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinciliği, Ankara Egospor Kulübü ile Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona, yarın kadınlar final müsabakalarıyla sona erecek.





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