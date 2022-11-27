Serdivan'da evin ardiyesi yangında kullanılamaz hale geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evin ardiyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırcaali Mahallesi'ndeki evin ardiye kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, ardiye kullanılamaz hale geldi.

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