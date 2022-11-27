Karatede hedef 2023 Dünya Şampiyonası'nda takım halinde liderlik

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Macaristan'da yapılacak 2023 Dünya Şampiyonası'nda sadece altın madalya değil, takım halinde birinci sırayı almayı istediklerini söyledi.

Türkiye Kulüplerarası Büyükler Takım Karate Şampiyonası için Sakarya'ya gelen Uğuz, AA muhabirine, "İyiyi çok iyi, çok iyiyi mükemmel yapmak, mükemmel varsa da onu korumak" düsturuyla hareket ettiklerini belirtti.

Göreve başlarken camiaya söz verdikleri 29 projeden 15'ini hayata geçirdiklerini anlatan Uğuz, milli takımlara kamp tesisi kazandırılması, "sportdata" sistemimin yaygın kullanımı ve müsabakalarda sporculara kaza sigortası yapılması örneklerinden bahsetti.

Uğuz, gelecek projelerden birinin federasyon seçimi için oy kullanma şartlarını değiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Bunları 4 senede yapacağımızı söylemiştik ki bu arada pandemi dolayısıyla görev süremiz 1 yıl kısaldı. Ancak görevi devraldıktan sonra 3 sene içerisinde tamamını gerçekleştireceğimizi söyledik. İnşallah alt yapıları çalışılan diğer 14 projeyi de yapmış olacağız." şeklinde konuştu.

Uğuz, camiadan çok büyük destek gördüklerini, vadettikleri projeleri tamamlayacaklarını, 2024-2028 döneminde de yeni projelerle hizmet edeceklerini aktardı.







- "2023 Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli"





Gelecek yıl en önemli hedeflerinin 24-29 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayan Başkan Uğuz, şunları söyledi:

"Hem Dünya Şampiyonası olması hem de 2014'ten yani 9 seneden beri dünya şampiyonalarında (büyüklerde) altın madalya alınamaması sebebiyle bizim için çok önemli. Sadece altın madalya değil, takım halinde birinci sırayı almak istiyoruz. İnşallah yapacağız. Tüm çabamız o yönde."

Uğuz, 2024'te karate branşının olimpiyatlarda yer almayacağını ancak 2028 için aday 8 branş içerisinde bulunduğunu anımsatarak, olimpik olup olmamasının karatenin değerini, felsefesini, spor olarak önemini etkilemeyeceğini dile getirdi.

Sadece devletlerin maddi anlamda desteği bakımından bazen sıkıntı yaşanabildiğine dikkat çeken Uğuz, "Sağ olsun devletimiz, karatenin Türk sporunun lokomotifi olduğunu bildiği için desteğini hiçbir zaman çekmedi. Karate olimpik olsa da olmasa da biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Karate 2028 için 8 aday branş arasına kaldığına göre, olimpiyatlarda olacaktır. 2023'te Avrupa Oyunları var Polonya'da, Gençlik Olimpiyatları var. Karate oralarda var. Paralimpikte de var. İnşallah olimpiyatlarda da 2028 Los Angeles'ta olacak." diyerek sözlerini tamamladı.





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