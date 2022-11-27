"Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabı Türkiye'yi temsil edecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) hazırlanan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı Bir Yemek Antropolojisi" kitabı, Gourmand World Cookbook Awards 2023'te yarışacak.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından 2019 yılında hazırlıklarına başlanan ve 2021'de Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitap, Gourmand World Cookbook Awards 2023 yarışmasının "Mutfak Tarihi" kategorisinde Türkiye'den aday gösterildi.

"Dünya Yemek Kitabı Ödülleri" olarak bilinen uluslararası listeye girmeyi başaran kitap, hem Sakarya'nın lezzetleri hem de Türkiye'nin yemek kültürünün tanıtımına katkı sunacak.

Yarışmanın sonuçları gelecek yıl mayısta açıklanacak. "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı Bir Yemek Antropolojisi" kitabı, "Mutfak Tarihi" kategorisinde 19 ülke arasında Türkiye'den seçilen tek yayın olma özelliğini taşıyor.

- "Bu kitap Sakarya'nın, bu başarı hepimizindir"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın mutfak kültürünün tüm aşamalarıyla ele alınarak tanıtılması amacıyla başladıkları Gastro Sakarya Projesi'nin ilk ayağı olan kitabın geçen yıl da ulusal ödüle layık görüldüğünü anımsattı.

Kitabın, bu yıl da uluslararası kapsamlı listeye girme başarısı gösterdiğini vurgulayan Altuğ, "Gourmand World Cookbook Awards 2023'te, Mutfak Tarihi kategorisinde Türkiye'den tek yayın olan kitabımız Sakarya adına gurur kaynağıdır. Her zaman dile getirdiğim gibi bu kitap, Sakarya'mızın ve bu başarı da hepimizindir. Eserimizin dünyada yemek kitaplarının Nobel'i olarak bilinen Gourmand World Cookbook Awards 2023 listesinde yerini alması, şehrimiz için oldukça gurur verici." ifadelerini kullandı.

Altuğ, kitabın belediyeler, dernekler, STK'ler, üniversiteler, muhtarlar ve en önemlisi de halkın değerli katkılarıyla hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sakarya halkına teşekkür ediyoruz. Sahip olduğumuz kültürel zenginliğimizin ahengini bu yayınımızla taçlandırdık. Sakaryalılık kimliğimizi kültürlerimizle harmanlayıp örnek olmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki; Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek ödül töreninde Sakarya'mızın kitabı, 19 ülke arasından dereceye girerek uluslararası ödülü alacaktır."

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