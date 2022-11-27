Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bin 725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'nda, dünden bu yana etkisini gösteren yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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