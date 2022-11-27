Sakarya'da sevgi evlerinde kalan çocuklar kentin güzelliklerini gezdi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik şehir tanıtım gezisi düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde konaklayan çocuklar, gezi kapsamında şehrin doğal mekanlarını, sosyal alanlarını ve tabiat kaynaklarını keşfetti.
Acarlar Longozu, Poyrazlar Gölü, mavi bayraklı Karasu sahili, tarihi 2. Bayezid Köprüsü, Kuvay-ı Milliye Müzesi ve Taraklı'yı gezen çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımı için farklı grup ve kişilere yönelik gezi programlarını sürdürecek.