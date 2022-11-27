Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğinin düzenlediği Marmara Bölge toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının Sakarya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, arıcılığın hobiden çok profesyonel olarak yapılması, üründe bilimsel ve teknolojik imkanlar kullanılarak verimlilik ve kalitenin artırılması gerektiğini belirtti.

Yüce, devletten teşvik almak için arıcılığa ilgi ve alakayı artırmanın önemine işaret ederek, teknolojinin en iyisini uygulayarak en üst seviyelerde üretimin sağlanması, yeni üretim alanlarının oluşturulması ve üretim modellerinin güncellenmesinin gerektiğine dikkati çekti.

Örnek modern arıcılığın oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yüce, "Geçmişte bunun için şartlar oluşmamıştı ancak şimdi o şartlara ve teknolojiye sahibiz. Planlı, programlı, projeli ve sistemli hale getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

- Selden zarar gören Alandere'ye yeni köprü

Büyükşehir Belediyesi, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde haziran ayında meydana gelen selden zarar gören, genişliği 15, 10 metre uzunluğa sahip yeni köprü yapımı için ihaleye çıkıyor.

Belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından mevcut yapının yeniden inşa edilmesine karar verilerek, 29 Kasım Salı günü ihaleye çıkılacağı belirtildi.

- Geyve'nin su kaynakları tek noktada toplanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) Yörükler Mahallesi'nde inşasını sürdürdüğü 500 metreküplük içme suyu deposuyla bölgenin su kaynakları daha verimli kullanılacak.

Çalışmaların sonuçlanmasıyla ilçe merkezi ve çevre yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan 7 sondaj kaynağı tek noktada toplanacak.

Su kesintilerinin de önüne geçecek proje, kısa sürede tamamlanarak bölgede içme suyu sorunu yaşanmasının önüne geçilecek.



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