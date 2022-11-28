İYİ Parti Serdivan ve Adapazarı ilçe olağan kongreleri düzenlendi

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SAKARYA (AA) - İYİ Parti Serdivan ve Adapazarı ilçe teşkilatlarının olağan kongreleri yapıldı.

İYİ Parti Serdivan İlçe Başkanlığı 3. Olağan İlçe Kongresi, Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçime tek listeyle giren mevcut İlçe Başkanı Ahmet Uçak, yeniden seçildi.

Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, ilçe teşkilat başkanları ve partililer katıldı.

Dikbayır, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, gelecek seçimlere birlik içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde yapılan Adapazarı İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde de tek listeyle seçime giren Doğan Şen başkanlığa getirildi.

Kongreye, Dikbayır, Kılıçaslan, ilçelerin teşkilat başkanları ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





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