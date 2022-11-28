Taraklı'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Göynük istikametine seyreden H.Ö. idaresindeki 78 YD 480 plakalı tomruk yüklü tır, sanayi sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Araçtaki tomruklar yola savrulurken, sürücü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla tırın kupasından çıkartılan sürücü, önce Taraklı Devlet Hastanesine, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yola dağılan tomruklar nedeniyle aksayan ulaşım, Taraklı Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından normale döndü.