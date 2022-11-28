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Ferizli'de bahçeden kuruluğa sıçrayan alevler büyümeden söndürüldü

AA

Ferizli'de bahçeden kuruluğa sıçrayan alevler büyümeden söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bahçede yakılan ateşin kuruluk ve samanlığa sıçraması sonucu başlayan yangın söndürüldü.

Gölkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinde atıkların yakıldığı ateşten sıçrayan alevler kuruluk ve samanlığa sıçradı.

Kovalar ve hortumla su sıkarak yangına müdahale eden ev sahipleri ve vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye erlerinin kısa sürede kontrol altına aldığı alevler, eve sıçramadan söndürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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