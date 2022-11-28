Ferizli'de bahçeden kuruluğa sıçrayan alevler büyümeden söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bahçede yakılan ateşin kuruluk ve samanlığa sıçraması sonucu başlayan yangın söndürüldü.

Gölkent Mahallesi'nde bir evin bahçesinde atıkların yakıldığı ateşten sıçrayan alevler kuruluk ve samanlığa sıçradı.

Kovalar ve hortumla su sıkarak yangına müdahale eden ev sahipleri ve vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye erlerinin kısa sürede kontrol altına aldığı alevler, eve sıçramadan söndürüldü.





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