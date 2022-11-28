Hem ülkelerinin göç politikalarını paylaştılar hem de Türk kültürünü yakından tanıdılar

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - MEHMET KARAKAŞ - Sakarya Valiliğince yürütülen proje kapsamında İtalya, İsveç, Yunanistan, Portekiz ve Slovakya'dan Sakarya'ya gelen öğrenciler, Türkiye'den yaşıtlarıyla göçmen ve mültecilerle ilgili eğitim faaliyetlerine katıldı.

Sakarya Valiliği İl Göç İdaresince Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen "Dünya bizim evimiz iken bu kaos neden?" başlıklı projeyle bir haftalık program kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenciler Sakarya'da misafir edildi.

Ülkelerinin göç politikalarını paylaşan, eğitimlere katılan öğrenciler, proje çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sakarya Üniversitesini ve Geyve Belediyesi Yöresel Ürünler Gıda Üretim Merkezini ziyaret etti.

Yöresel ürünleri inceleyen, şalvar giyerek kazanda reçel kaynatan ve fırında ekmek pişiren misafir öğrenciler, Türk yemek kültürünü de yakından tanıdı.

İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, AA muhabirine, Türkiye'deki göç geleneğini dünyada yayılan ırkçılığa karşı gençlere aktarmayı ve buradan çıkan sonuçlarla gençlik alanında daha aktif çalışma gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Projede Türkiye'nin de yer aldığı İtalya, İsveç, Yunanistan, Portekiz ve Slovakya'dan toplam 36 öğrenciyi ağırladıklarını anlatan Korkut, "Dünyada yayılan ırkçılığa karşı gençlere farklı bakış açısı sağlamanın yanı sıra, Türk kültürünü tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ön yargılarımızı kırdık"

İtalyan öğrenci Tiba Alfallooji de kısa sürede Türk insanının misafirperverliğine ve göçmenlere karşı yardımseverliğine şahit olduklarını kaydetti.

Yöresel ürünleri ve yiyecekleri tanıdıklarını aktaran Alfallooji, "Kadınlarla hamur açtık. Gerçekten çok keyifliydi, çok mutlu oldum." dedi.

İsveç'ten gelen Oleksandra Polovska da proje sayesinde, göç politikalarıyla ilgili çok şey öğrendiklerini vurgulayarak, "Türkiye’nin göç politikasıyla, kendi ülkelerimizin göç politikasını birbirilerimizle paylaştık. Aynı zamanda farklı sunumlar yaparak, kendimizi geliştirdik." ifadesini kullandı.

İtalya'dan katılan Andrea D'ercole ise tecrübesi süresince Türk kültürünü yakından tanıdığını ve kendi kültürüyle yakınlığını fark ettiğine işaret ederek, "Bu deneyimden sonra anladım ki, insanlar olarak birbirimize saygılı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türk öğrenci Ozan Çakır da yabancı öğrencilerle çok iyi vakit geçirdiklerini belirterek, "Var olan ön yargılarımızı kırdık, projeler hazırladık ve misafirlerimize ülkemizi tanıttık. Ülkelerin danslarını oynadık, saha çalışması yaptık ve insanlarla konuştuk. Misafir öğrencilere, Türk kültürünü ve yemeklerini yaptık, çok beğendiler. Özellikle ayranı çok beğendiler." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.