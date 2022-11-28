Sakarya'da Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) başladı.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış oturumunda konuşan SAÜ Öğretim Üyesi ve sempozyum koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Aslan, organizasyonda 46 üniversiteden 179 akademisyenin, 141 bildiri sunacağını, iki gün boyunca 17'si çevrimiçi olmak üzere 28 oturumun yapılacağını söyledi.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, açılış oturumunda yaptığı sunumda, dünyada hala sömürgenin devam ettiği yönündeki düşünceyi önemsediğini kaydetti.

Sözen, birçok üniversitede "postkolonyal" çalışma yapan bölümler ya da seçmeli dersler bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Hegemonyaya sahip ülkelerin diğer zayıf ülkeleri kültür, toprak, para ve çevre gibi unsurları kullanarak ezdiği kanaatindeyim." dedi.

-"Hegemonya artık zihinler üzerinden insanları kuşatıyor"

Çeşitli "hegemonya" türlerinden örnekler veren Sözen, küresel şirketlerin dünyayı ilgilendiren krizlerden önce gerçekleştirdikleri planlamalardan bahsetti.

Sözen, dünya genelinde daha fazla teknolojiye kayan değişimlerin gözlemlendiğine dikkati çekerek, "Teknosavaşları görüyoruz. Üretme yerine kopyalamanın, yapay zeka kavramının, savaş yerine vekalet savaşlarının var olduğu dünyada iletişimden söz ediyoruz. Hegemonya artık sadece toprak ve para üzerinden değil zihinler üzerinden de insanları kuşatıyor diyoruz ama bunun artık çok daha bariz hale geldiğine şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Sanayi devrimi yapılanmalarında çözülmeler görülüyor"

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı da teknolojinin bütün kurumsal yapıları nasıl dönüştürdüğü ve gelecekte bu yapıların nasıl rol oynayacağının konuşulduğunu vurguladı.

Sanayi devrimine göre biçimlendirilmiş yapılanmalardaki çözülmelerin, gözle görülür hale geldiğine değinen Avcı, "Mesela profesyonel orduların yapılanma biçimlerinde, askeri doktrinlerde, çatışma anlayışlarında ne tür dönüşümler olduğunu uluslararası yayınlarda okumaya başladık, zaten görüyoruz pek çok yerde." şeklinde konuştu.

Avcı, okul, profesyonel ordular, siyasi partiler, şirketler gibi yapıların sanayi devriminden sonra ortaya çıkarken taşıdıkları önemin büyük bölümüne bugün haiz olmadıklarını belirterek, "Artık günümüz şartlarında, hantal yapılar haline geldi büyük çoğunluğu. Teknolojinin bugünkü imkanlarıyla birçok şey yapabiliriz ancak diğer yapıların da kendilerine göre iddia ettiklerinden farklı birtakım işlevleri var. Onları yerine getirebilmek için hayatiyetlerini sürdürüyorlar, zamanlarını doldurdukları halde." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış oturumuna, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Fransa ve İngiltere'den de akademisyenlerin yer aldığı, yarın sona erecek sempozyumda, "alternatif medya çalışmaları, dijital iletişim, gözetim ve okur yazarlık, metaverse, sanal gerçeklik, yeni medya" gibi çok sayıda konu başlığı ele alınacak.





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