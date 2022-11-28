Sakarya Botanik Vadisi'nde 12 tona yakın biberiye üretildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sakarya Botanik Vadisi'nde yaklaşık 12 ton biberiye hasat elde edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki Sakarya Botanik Vadisi'nde yapılan biberiye üretiminde hedeflenen seviyeye ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi uzman üretim ekibinin, Türkiye ve dünya pazarından yoğun talep alınması üzerine üretimde çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla şehrin tarımsal kalkınma hamlelerine güç katmak adına kurulan Sera AŞ ve Fidan AŞ'nin koordinesindeki 2022 yılı biberiye üretiminde hasadın yaklaşık 12 tona ulaştığı, bunun 6 bin 247 kilogramlık kısmının yaprak, 5 bin 507 kilogramlık kısmının ise sap bölümünün oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, ürünlerin yüzde 90'ının yurt dışına ihraç edildiği, yüzde 10'nun da kentteki Şifa Evi ile farklı ürünlerde işlenmek üzere Büyükşehir Laboratuvarına ayrıldığı belirtildi.

Belediyenin, Sakarya'nın tarımsal faaliyetlerine güç kattığı aktarılan açıklamada, "Yüzlerce çeşit tıbbi ve aromatik bitki türümüzden bir tanesi olan biberiye hasadını taleplere cevap verebilmek için yüksek performansla tamamladık. Cennet vadisi olarak bilinen Sakarya Botanik Vadimizde tarımsal kalkınma hamlesinde Türkiye'ye en güçlü desteği verebilmek anlamında üretmeye ve pazara katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.





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