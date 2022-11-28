AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Başkan Yüce'yi ziyaret etti

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yavuz ve Yüce belediyenin çalışmalarını değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Yavuz, "Milletimize hizmet etmek, şehrimiz ve ülkemiz için gayretle çalışmak en büyük gayemiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılını hizmetlerimizle inşa edecek, milletimizin desteği ile daha da yükseklere taşıyacağız. Şehrimizde nice yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve ekibine nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce de Sakarya'nın tamamına yayılan bir anlayışla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altyapıdan üstyapıya, yeni yaşam alanlarından sosyal çalışmalara, çevreden enerjiye, tarımdan turizme, ulaşımdan eğitime kadar çok geniş bir alanda hizmet sunduklarını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:



"Hamdolsun gerek açılışlar gerek tanıtım programları gerekse yeni projelerle hemşerilerimiz ve şehrimiz için gayretle çalışıyor, Sakarya'ya değer katacak eser ve yatırımları şehrimize kazandırıyoruz. Elbette bu hizmetlerimize Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'un sunduğu katkı ve destekler çok önemli. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

Yüce, Sakarya olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" programının en güçlü destekçisi olacaklarını ifade etti.







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