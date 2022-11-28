Akyazı'da servis aracı ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı.

Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde İ.Ç yönetimindeki 54 S 2854 plakalı servis minibüsü ile O.Y'nin kullandığı 54 AGG 931 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü kurye O.Y burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.





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