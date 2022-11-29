Sakarya'da devrilerek yangın çıkan traktörün altında kalan sürücü öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilerek yangın çıkan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Rasimpaşa Mahallesi'ndeki Meskenler Camisi'nde imam olarak görev yapan Mehmet Küt'ün (58) kullandığı traktör, Kahraman Mahallesi Taşlıbayır mevkisinde ormanlık alanda devrildi.
Sürücü, yangın çıkan traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yol şartları nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan incelemede Küt'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da bölgeye gelerek incelemede bulundu.